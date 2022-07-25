Hazal Kaya-Ali Atay'dan güzel haber... İkinci bebek yolda!

Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden ikinci bebek müjdesi geldi. 2019 yılında oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına alan çifti yeniden bebek heyecanı sardı.

Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden mutlu bir haber var. 2019 yılında oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına alan çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Hazal Kaya, 3 aylık hamile.

2019’un başında, 6 yıllık beraberliğin ardından meslektaşı Ali Atay'la nikâh masasına oturan güzel oyuncu, aynı yıl bebeğini kucağına almıştı.