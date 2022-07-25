Hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum hafızam çok zayıfladı diyenler dikkat!
Hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum hafızam çok zayıfladı diyenler dikkat!
Demans ve bunama gibi hastalıklardan uzak durmak için B12vitaminini ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü B12 eksikliği ortaya çıktığında vücut artık ciddi anlamda düşüyor. İşte B12 eksikliği anlamına gelen 5 belirti…
B12 vitamini hem beyin hem de vücut sağlığı için çok önemli. Çünkü bu vitaminin eksikliği bunama, depresyon, kısırlık ve demans gibi hastalıklara neden oluyor. Fakat günlük hayatın koşuşturmacasında B12 vitamini eksikliği için çoğumuz test yaptırmayı ihmal ediyoruz. Tahlil yaptırmadan B12 eksikliğini anlamak için 5 belirtiyi bir araya getirdik.
B12 EKSİKLİĞİ ANLAMINA GELEN 5 BELİRTİ
Halsizlik ve uyuşukluk
Konsantrasyon bozukluğu
Unutkanlık
El ve ayaklarda karıncalanma
Ruh halinde değişiklikler, depresyona eğilim
B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?
Kabuklu deniz ürünleri
Süt, yoğurt, peynir
Karaciğer
Yumurta
Posta.com.tr
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