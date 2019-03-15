Hazal Kaya dava açtı!

Küf kokusu nedeniyle evini kiralamaktan vazgeçtiği ev sahibi ile mahkemelik olan Hazal Kaya, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Ünlü oyuncu, dava dilekçesinde, ‘evliliğin keyfini süremeden, en mutlu olması gereken günlerde maddi manevi yıprandığını’ öne sürdü.

Hazal Kaya ile dairesini kiraladığı Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç arasındaki dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki oyuncu, hakkında icra takibi başlattığı Dr. Genç'in 200 bin liralık tazminat davasına karşılık olarak aynı miktarla dava açtı.

AĞIR KÜF KOKUSU!

Taraflar arasında mahkemelik olan süreç, Hazal Kaya'nın o tarihte nişanlısı olan oyuncu eşi Ali Atay ve annesi ile birlikte yaşamak için Göktürk'te orman içinde Doç. Dr. Genç'e ait daireyi kiralamasıyla başladı. Kaya, bir yıllık kira bedeli 192 bin lirayı peşin ödedi. İddiaya göre, çocuk sahibi olma planları da yapan oyuncu Kaya ve eşi, evde ağır bir küf kokusu fark edince ev sahibine durumu bildirdi. Ancak taraflar uzlaşamadı.