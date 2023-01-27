Helin’in öldürülmesinden büyük üzüntü duyduk, suçlu bir an önce cezalandırılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar BRT’de katıldığı ’17’nci Saat’ programında 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gitmesine ilişkin ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen projeler hakkında değerlendirmeler yaptı.

Sibel Tatar, Helin’in öldürülmesinden büyük bir üzüntü duyduklarını ifade ederek, suçlununun bir an önce cezalandırıldığını görmek istediklerini kaydetti.

Sibel Tatar, “büyük bir üzüntü ve şok içerisindeyiz. Bizde olmaz derken ansızın böyle bir olaya şahit olmak hepimizi çok üzdü. iki kız annesi olarak, gerçekten çok üzüldüm. Tüm ailesine ve topluma sabır diliyorum. Onu geri getiremese de suçlunun bir an önce cezasını çekiyor olduğunu görmek istiyoruz” dedi.

Şiddetin toplumda giderek arttığına vurgu yapan Sibel Tatar, bunun arkasındaki nedenleri incelemek gerektiğini ifade ederek, ailelerin çocuklarını yetiştirirken, önce bir insan olduklarını unutmadan karşılıklı saygı ve yaşamsal haklara saygılı olarak çocuklarını yetiştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Sibel Tatar, kendi öncülüğünde hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirrilen Mutlu Çocuklar projesi hakkında da bilgi verdi.

“Mutlu anne babalar, mutlu çocuklar yetiştirir” ifadelerini kullanan Sibel Tatar, Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı’nın üç değerli uzmanının tecrübelerini paylaşmasıyla ortaya çıktığını belirterek, öğretmenlere ve velilere ücretsiz dağıtılacak olan el kitabının bir kılavuz niteliği taşıdığını kaydetti.

Sibel Tatar, Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri’ne Mart ayında devam edeceklerinin altını çizerek, bugüne kadar 19 okulda söyleşiler gerçekleştirdiklerini kaydetti ve ailelerin bu söyleşilere katılmaları çağrısında bulundu.

Sibel Tatar, Anne- Baba Okulu’nu hayata geçirmek istediklerini de kaydetti.

Çocuk Hakları ile ilgili hazırlanan yasa önerisini Meclis’e sunduklarını ve önerinin şu anda meclis komitesinde olduğunu ifade eden Sibel Tatar, “inanıyorum ki yasa önerisi meclis tatili öncesinde yasallaşacak” dedi.

Sibel Tatar Yaşlı Hakları çalıştayı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayın sonuç bildirgesinin henüz yayımlanmadığını belirten Sibel Tatar, “bir kaç haftaya kadar sonuç bildirgesinin yayımlancağını düşünüyorum, bu çalıştay notlarını dikkate alarak yine hukukçularımızla birlikte yaşlı hakları için bir yasa çalışmasına gireceğiz” şeklinde konuştu.

BRT