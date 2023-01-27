Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Polis, Pazar günü gerçekleşecek 1’inci Puanlı Yol Yarışı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Pazar günü, gerçekleştirilecek “1’inci Puanlı Yol Yarışı” saat 09:30’da, Lefkoşa’da, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberinde başlayacak.

Bisiklet Yarışı Kapsamında Sporcular, Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberinden yarışa başlayacak olup, Çevre Yolu üzerinden Alayköy Ağıllar Çemberi’nden geçip, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunu kullanarak, Güzelyurt girişindeki Manisa Bulvarı üzerinde bulunan çembere geldikten sonra geri dönecek ve aynı güzergah üzerinden yarışın başlangıç noktası olan Sevgi Çemberinde yarışı tamamlayacak.

Belirtilen yarış güzergâh üzerinde, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve güzergâhtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

TAK/BRT