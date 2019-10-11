HEM HIRSIZA HEM MAL SAHİBİNE CEZA!

Lefkoşa’da dün sabah çalınan araç ve aracı çalan şahıs, petrol istasyonunda yakalandı. Polis, aracı çalan kişi yanında mal sahibine de gereken emniyet tedbirlerini almaması nedeniyle ceza kesti

Küçük Kaymaklı bölgesinde dün sabah çalınan salon araç ve aracı çalan şahıs petrol istasyonunda yakalandı, polis hem mal sahibi hem de aracı çalan kişiye ceza kesti. Sosyal medyadaki EF 012 plakalı salon araçla ilgili çalındığına dair yapılan yardım çağrısı, polis müdürlüğünün de kayıtlarına geçti. Kısa süreli takibin ardından çalıntı araç Lefkoşa’da bulundu. Araç ve aracı çalan kişi Lefkoşa’da Hocaoğlu Petrol’de yakalanırken, Polis söz konusu olayla ilgili “sabit ceza uygulamasına gidildiğini” kaydetti. Polis, aracı çalan kişinin yakalandığını ve hem araç sahibi hem de aracı çalan kişiye ceza kesildiğini açıkladı. Aracı çalan kişiye “mal sahibinden izinsiz aracı aldığı için” ceza kesilirken, mal sahibine de ‘gereken emniyet tedbirlerini almayıp anahtarı üzerinde bıraktığı için’ yasal işlem uygulandı. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapılmıştı Halil Cinel'e ait EF 012 plakalı salon aracın, Lefkoşa Küçük Kaymaklı, Asal Şube yanındaki iş yeri önünden çalındığı yönünde şüphe duyulduğu paylaşılarak, aracın bulunması için çağrı yapılmıştı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer almıştı: “Arkadaşımız Halil Cinel'in arabası 10.30 civarında Küçük Kaymaklı Asal Şube Yanındaki işyeri önünden çalındığından şüphelenmekteyiz... Sosyal medyası olmadığından EF 012 plakalı #Honda #Civic marka #Gri renkli arka spoileri adada tek olan bu arabayı görenlerin 0533 865 69 30 numaralı telefonu aramalarını rica ederim...



