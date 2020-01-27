"HER İŞÇİYE 200 TL!"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,Hakikat TV’de gelen bir soru üzerine daha önce sözü edilen işçiye sürprizi paylaştı.

Sucuoğlu, “KKTC’de çalışan her işçimizin banka hesabına 200 TL yatıracağız” dedi…

Konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Faiz Sucuoğlu bunun Asgari ücretle ilgisi olmadığını Asgari ücretin de önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti…

Çalışmanın asgari ücret ile 4000 TL maaş alanları kapsadığı öğrenildi…

Yaklaşık 30 bin kişi katkıyı alabilecek…