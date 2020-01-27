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HAMİTKÖY'DE ARAÇ YANGINI!

HAMİTKÖY'DE ARAÇ YANGINI!

Seyir halinde alev aldı...

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Hamitköy’de 27 Ocak tarihinde, 02:00 sıralarında, Sivrice Sokak üzerinde Hitmet ATALAY’a ait seyir halinde bulunan araçta, benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi neticesinde meydana gelen yangın sonucu araç tamamen ve aracın yanında bulunan bir elektrik direği ile bir zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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