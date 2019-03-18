"HER TÜRK, KIBRIS'A BİR DEFA DA OLSA GELMELİ"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin güzelliklerinin çok olduğunu belirterek, "Tabii Türkiye'nin güzellikleri ile kıyaslamak kolay değil, Türkiye kültürüyle, doğasıyla, mutfağıyla çok çok zengin. Ama daha küçük ölçekte bizim de güzelliklerimiz çok var diye düşünüyorum. Türk insanının buraya gelmesinin (ekonomik faydasının dışında) başka bir anlamı daha var. Buraya bir defa olsun gelmeli bütün Türkiye insanı. Bu, hedef olarak konulmalı." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Türkiye ile KKTC arasındaki turizm faaliyetleri ve turist sayısını artırma, yeni destinasyonların açılmasını sağlama, seyahat acentalarına yeni fırsatlar sunma ve iş birliği protokolü imzalama amacıyla KKTC'ye bir gezi düzenlendi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yetkilileri, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.

Mustafa Akıncı, kabulde yaptığı açıklamada, çalışmaların verimli geçmesini temenni ederek, bu tip ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı. Turizm ile eğitimin Kıbrıs'ın iki lokomotif sektörü olduğuna işaret eden Akıncı, bu iki sektörün birbirini etkilediğini söyledi.

Akıncı, turizmin sadece ticaretten ibaret olmadığını ve getirilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Yurdumuza gelip de ülke insanını seven, çevresiyle, doğasıyla haşır neşir olan insanlar bir nevi gönüllü elçiniz haline geliyor." dedi.

Kıbrıs'a gelip burayı beğenen turistlerin sonraki yıllarda da ülkeyi ziyaret ettiğini aktaran Akıncı, turistin göreceği muamelenin ve halkla kuracağı bağların önemine işaret etti.

"AYNI LİSANI KONUŞMAMIZ TÜRK TURİSTLER İÇİN BÜYÜK AVANTAJ"

Mustafa Akıncı, Türkiye'nin kendileri için çok farklı bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, çok farklı anlamları olan bir ülke. Hem tarihten gelen bağlarımız, kültürümüz, aynı lisanı konuşuyoruz. Bu anlamda da turizm için büyük avantaj." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın 3 bin 300 kilometrekarelik küçük bir ülke olduğunu aktaran Akıncı, şöyle devam etti:

"Gerçekten güzelliklerimiz çok. Tabii Türkiye'nin güzellikleri ile kıyaslamak kolay değil, Türkiye kültürüyle, doğasıyla, mutfağıyla çok çok zengin. Ama daha küçük ölçekte bizim de güzelliklerimiz çok var diye düşünüyorum. Onları paylaşmak, öncelikle Türkiye'den gelecek olan insanımızla... Bu konuda biz hep üçüncü ülkelerden gelsin, tamam gelsin, döviz getirsin ama Türk insanının buraya gelmesinin başka bir anlamı daha var. Buraya bir defa olsun gelmeli bütün Türkiye insanı. Bu, hedef olarak konulmalı."

Akıncı, Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin paketlerine Kıbrıs'ın eklenmesine yönelik bir değerlendirmeye ilişkin, bunun çok önceden planlanması ve pakete konulması gerektiğini söyledi. Bu durumun zor olduğunu aktaran Akıncı, iyi planlanması, tanıtılması ve uygun fiyat sunulması halinde başarılı olabileceğini söyledi.

"KKTC'YE YENİ SEFERLER BAŞLAYACAK"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, bir gazetecinin "Hava yolu şirketlerinden yeterli desteği buluyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, bu şirketlerin daha yapacakları şeyler olduğunu söyledi.

Zaman zaman fiyatların yüksek olduğundan ve seferlerin eksikliğinden yakınıldığını anımsatan Akıncı, yakında Türkiye'nin farklı şehirlerinden KKTC'ye seferlerin başlayacağını ve ek seferlerin düzenleneceğini bildirdi.

Akıncı, KKTC'ye ulaşımın hava yolu ile olduğunu anımsatarak, bu konudaki sorunların aşılacağını, yeni terminallerinin bitmek üzere olduğunu, daha fazla uçağı barındırabileceklerini söyledi.

Ülkenin yeterli yatak kapasitesi olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Akıncı, şunları kaydetti:

"Benim bildiğim kadarıyla 1975'te, yani harekattan hemen 1-2 yıl içerisinde bin-bin 200 yatak kapasitesinden şimdi 25 bin yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız. Yataklarımızın kalitesi de, 5 yıldızlı otellerimizin sayısı da arttı. Devam eden yatırımlar da var. Yani yatak kapasitesinde bir sıkıntı yok. Ben size samimiyet ile şunu söyleyeyim; bizim ülkemizde doğal güzellikler, tarihi güzellikler, güzelim Akdeniz mutfağı, insanlarımızın sevecenliği... Bizim halletmemiz gereken bir sorunumuz var ama... Çevreye karşı daha duyarlı olmalıyız."

Akıncı, yabancı turistlerin ülkelerinden buraya beton binalar görmek için gelmeyeceğini ifade ederek, Girne'nin beton yığını haline geldiğini, ellerindeki, çok değerli olan tarihi ve kültürel eserleri, çevreyi, dokuyu korumaları gerektiğini söyledi.

"TÜRK VE YABANCI TURİST SAYISINI ARTIRILMASINI ELE ALACAĞIZ"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da Kıbrıs'ı ziyaret eden yabancının, sadece döviz girdisi ve ülke ekonomisine katkı dışında, fiziki olarak KKTC'nin tanınması anlamına da gelen bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, "Dolayısıyla KKTC'de yabancı turisti çok önemsiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar ve önümüzdeki yıla ilişkin program yapmak üzere ziyarette bulunduk." dedi.

KITSAB Başkanı Erkan Kilim ise burada, TÜRSAB ile iş birliği, yerli ve yabancı turist sayısını artırmak için protokol imzalayacaklarını bildirdi.

Türkiye'den gelecek turist sayısının yanı sıra tur operatörlerinin Türkiye paketlerine KKTC'yi nasıl ekleyeceklerini konuşacaklarını ifade eden Kilim, bu ve benzeri konuları ele alacaklarını sözlerine ekledi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, kabul sonrası günün anısına Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hediye takdim etti.