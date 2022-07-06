Herkesin mutfağında bu olay yaşanıyor! Hamamböcekleri hakkında hayret ettiren mutasyon tespiti

Alman bilim insanları, hemen hemen herkesin evinde görülen hamamböcekleriyle ilgili ilginç bir araştırmaya imza attı. Önceleri çiftleşmek için dişilerine tatlı götüren erkek hamamböceklerinin, dişilerinin ilgisizliği nedeniyle bu hareketlerini bırakarak mutasyona uğradığı tespit edildi. Mutasyon sonucunda hamamböcekleri ilaçlara karşı daha dirençli hale geliyor fakat çiftleşme olmadığı için soyları tükeniyor. Bu olay ise hemen hemen hamamböceği olay her mutfakta yaşanıyor.

Hamamböcekleri üzerinde araştırma gerçekleştiren Alman bilim insanları, herkesi hayretler içerisinde bırakan detaylara ulaştı. Erkek hamamböceklerinin çiftleşmeden önce dişilerine tatlı götürmeleri hareketlerini inceleyen uzmanlar, bu durumun dişilerin ilgisizliği nedeniyle giderek azaldığını tespit etti.

DAHA DİRENÇLİ HALE GELİYORLAR

Uzmanlar, ortaya çıkan bu durumun hamamböcekleri daha dirençli hale getirdiğini ancak dişileriyle olan iletişimlerinin bozulmasının da soylarını etkilediğini buldu. Bilim insanları, muhtemelen aynı sorunları ilerideki hamamböcekleri nesillerinin de yaşayacağını vurguladı.

"HER MUTFAKTA YAŞANIYOR"

NCSU entomologu Ayako Wada-Katsumata, tespitleri için "Hem endişe verici hem de büyüleyici bir gelişme" tanımını kullandı. Katsumata ayrıca hamamböceklerinin şu an geçirdiği mutasyonun muhtemelen her evin mutfağında yaşandığını dile getirdi.

Haberler.com