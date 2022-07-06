KTÖS ve KTOEÖS Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, okulların gerçek sorunları ile ilgilenmediği, okulların kapasitesini artırmakla ilgili bir vizyonu ve amacı olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı protesto etti.

Bakanlık önünde yapılan basın açıklamasında, hükümetin Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatma ve öğretmenlerin haklarını budama gibi bir misyon seçtiği savunuldu.

Açıklamada, Eğitim Bakanlığı’nın okullar ile ilgili hiçbir yatırım yapmadığı, hibe olarak yapılan okulların altyapısını dahi tamamlamadığı da ileri sürüldü.

Ortak açıklamada, Türkiye ile imzalanan protokolün; ekonomik kalkınmayı değil; eğitim sisteminden yaşam tarzına kadar Kıbrıs Türk toplumunu dönüştürmeyi amaçladığı ve Kıbrıslı Türk varlığını, kültürünü, kurumlarını yok etmeye yönelik bir protokol olduğunun bir kez daha kanıtlandığı ileri sürülürken, daha önce bu süreçlerin Hemşirelik Yüksekokulu’nda da yaşanıldığı anımsatıldı.