Hiç güvenli değilmiş!

Geri Çekilme Yöntemi Ne Kadar Güvenilir?

Geri çekilme yöntemi, cinsel ilişki sırasında doğal korunma yöntemlerinden biri olarak biliniyor. ‘Dışarı boşalma’ olarak da adlandırılan geri çekilme yöntemi güvenilir mi? Geri çekilme yöntemi ile hamilelik önlenebilir mi?

Geri çekilme yöntemi nedir?

Geri çekilme yönteminin güvenilir olup olmadığı konusundan önce ne olduğuna bir bakalım. Geri çekilme ya da diğer bilinen adıyla dışarıya boşalma, ilişki sırasında erkeğin penisini dışarı çekerek vajina dışına boşalmasıdır. Doğal olduğu düşünülen geleneksel bir korunma yöntemi olan geri çekilme, aslında sanıldığı kadar güvenli değil.

Geri çekilme neden güvenilir değil?

Uzmanlar geri çekilme yöntemini önermiyor. Bunun ise pek çok sebebi var.

Cinsel ilişki sırasında boşalmadan önce erkeklerin penis ucundan salgı gelir. Boşalmanın öncesinde gelen bu salgı sadece birkaç damla olsa bile içinde yüz binlerce sperm barındırabilir. Hamile kalmak için tek bir spermin yumurta ile buluşması gerektiğini göze alırsak, ihtimalin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz.

Erkek, geri çekilip dışarıya boşalsa bile spermlerin yumurtaya ulaşma ihtimali de bir hayli yüksek.

Öte yandan erkekler için geri çekilme yöntemini uygulamak bazen çok zor olabiliyor. Erkeğin oldukça kontrollü olmasını gerektiren geri çekilme yöntemi, boşalma anının heyecanı ile zorlaşabiliyor.

4 kadından 1’i hamile kalıyor

Yapılan araştırmalar, geri çekilme ile korunan 100 çiftten 27’sinin gebelik ile karşılaştığını ortaya koyuyor. Yani her 4 kadından 1’i geri çekilme yöntemi ile hamile kalıyor.

Hangi korunma yöntemleri daha güvenli?

Geleneksel yöntemler ile risk almak yerine daha kesin yöntemleri tercih edebilirsiniz. Bunlardan ilk akla gelenler ise spiraller ve doğum kontrol hapları. Diğer bir yöntem ise kondom kullanmak. Kendiniz için en doğru korunma yöntemini bulmak ve güvenli bir cinsel yaşam için kadın doğum uzmanınızdan yardım almayı ihmal etmemenizi öneriyoruz.