HİÇ KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU!

Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü yine olaylı geçti. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin son bölümü bir vedaya sahne oldu.

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan zirve yaptı.

Masanın sevilen üyesi Ender büyük bir tuzağa düşerek öldürüldü. Hakkı’nın oğlu tarafı öldürülen Ender’in nasıl öldüğü de görüntülerle masaya ulaştı. Büyük ihanet masa üyeleri tarafından cezalandırılırken, savaş giderek büyüyen bir hale geldi.

Böylece 54 yaşındaki oyuncunun EDHO macerası senaryo gereği sona erdi.