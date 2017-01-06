HIRSIZLAR YENİ YILDA BOŞ DURMADILAR!

Yeni yıl akşamı Tuzla ve Mutluyaka’da iki ayrı eve hırsız girdi. Soruşturma başlatan polis 2 kişiyi tutukladı

Nadire BAHADİ

Hırsızlar yeni yıl akşamı boş durmayarak mesai yaptı. Vatandaşın yeni yıl kutlamasında olmasını fırsat bilen hırsızlar 1 Ocak tarihinin ilk saatlerinde Tuzla ve Mutluyaka’da 2 ayrı eve girdi. 1 saat arayla hırsızlık için 2 ayrı eve giren kimliği meçhul kişiler, evin birinden Canon marka fotoğraf makinesi ile 3 adet kol saati çaldı. Soruşturma başlatan polis önceki gün şüphe üzerine Hakan Şirin ile Mehmet Ali Bekis isimli kişileri tutukladı. Zanlılar dün “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Bir cürüm işlemek maksadıyla binaya girmek” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme zanlı Şirin ile Bekis’in 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, polis suçla bağlantısı olduğuna inanılan 2 kişiyi daha arıyor.

Ev sahibinin uyuduğu odadan hırsızlık yaptılar

Olayın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven, 1 Ocak tarihinde saat 01:00’da Tuzla’da Kudret Ateş’e ait evin kilitsiz balkon kapısını açıp içeriye giren meçhul kişilerin evin hizmetlisi ile karşılaşması sonucu hiç bir şey çalmadan kaçtıklarını belirtti. Yine ayni tarihte saat 02:00’de Mutluyaka’da Polis Çavuşu Fatih Kaleci’ye ait evin sürme kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye giren meçhul kişilerin yatak odasındaki Canon marka fotoğraf makinesi ile 3 adet kol saatini çaldığını belirten Seven, yatak odasında uyumakta olan ev sahipleri ile çocuklarının uyanması ve hırsızları fark etmeleri üzerine, hırsızların giriş yaptıkları yerden çıkarak kaçtıklarını anlattı. Seven, olay ile ilgili olarak bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldığını ve birçok kamera görüntüsünün incelendiğini belirtti.

Arabanın görüntüleri yakalattı

Yapılan incelemelerde zanlı Mehmet Ali Bekis’e ait THU 451 plakalı aracın olay saatlerinde konu evlerin çevresinde olduğunun tespit edildiğini açıklayan Seven, zanlı Mehmet Ali Bekis’in Hakan Şirin ile birlikte 4 Ocak tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Olay ile ilgili halen incelenmekte olan ve alınması gereken kamera kayıtlarının olduğunu, aranan emareler ve aranan 2 kişinin olduğunu belirten Seven, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına karar verirken, her iki zanlı bu gün yeniden yargıç karşısına çıkarılacak.

Havadis