KEDİ'NİN EVİNDEN TABANCA ÇIKTI!

Bir yıl önce KKTC’den sınır dışı edilen 22 yaşındaki İmran İmran, suç ortakları Zahid Mosood ve İbrahim Kedi ile birlikte, güneyden kuzeye 25 kilo pirinç geçirirken yakalandı

Emine UYSAL

Geçtiğimiz yıl “Sahte belge düzenlemek” suçuyla yargılanıp, sınır dışı edilen 22 yaşındaki İmran İmran suç ortakları Zahid Mosood ve İbrahim Kedi ile birlikte güneyden kuzeye 25 kilo pirinç geçirirken yakalandı.

İbrahim Kedi’nin Akıncılar’daki evinde yapılan aramada, yatak odasında bir adet tescil ettirilmemiş gaz tabancası olduğuna inanılan ve üzerinde “Denix” yazan toplu tabanca ile aynı çekmecede çorap içerisinde 10 adet MKE marka 7.65 milimetre çapında, 9 tane de 9 milimetre çapında canlı mermi bulunduğu belirtildi.

“Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme”, “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Kanunsuz Ateşli silah ile patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla gözaltına alınan üç zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Atilla Enver Etkin, tanık olarak Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Namık Özkan’ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Özkan, Akıncılar-Ercan anayolunda bir polis ekibi tarafından Girne’de sakin Zahid Masood’un kullanımındaki GF 137 plakalı araçta yapılan aramada, aracın bagajında Rum menşeli,

her biri 5’er kiloluk 5 adet “Garimaa Royal” marka gümrüğü ödenmemiş pirinç tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru Namık Özkan, yapılan soruşturmada Zahid Masood’un, Akıncılar’da sakin İbrahim Kedi ile İmran İmran’ın ikamet ettiği Güney Kıbrıs’taki Dali köyünde bulunan askeri bölgeyi ihlal edip, saat 18.00’de İbrahim Kedi’nin ikametgahına geldiğini, oradan da Zahid Masood’un aracına binerek ayrıldığının tespit edildiğini anlattı.

“Araba ve pirinçler emare alındı”

Namık Özkan, GF 137 plakalı araç ile araçta bulunan 25 kilo “Garimaa Royal” marka pirincin emare alındığını kaydetti.

Özkan, 5 Ocak’ta İbrahim Kedi’nin Akıncılar’daki evinde yapılan aramada, yatak odasında bir adet tescil ettirilmemiş gaz tabancası olduğuna inanılan ve üzerinde “Denix” yazan toplu tabanca ile aynı çekmecede çorap içerisinde 10 adet MKE MARKA 7.65 milimetre çapında, 9 adet de 9 milimetre çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Özkan, ayrıca İmran İmran’ın “Sahte belge düzenleme” suçuyla yargılanıp 29 Mayıs 2015 tarihinde ihraç olduğuna dikkat çekti.

Tahkikatın devam ettiğini belirten Özkan, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, üç zanlının da tahkikat amaçlı bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs Gazetesi