HIRSIZLIK ÇETESİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 7 eve giren ve girdikleri evlerden 4 tanesinden çok sayıda para ile ziynet eşyası sirkat eden 5 kişilik hırsızlık çetesi dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mağusa’da 2019 yılı Ekim ile Aralık ayları arasında hırsızlık için 7 eve giren ve girdikleri evlerden 4 tanesinden para ile çok sayıda ziynet eşyası sirkat eden 5 kişilik hırsızlık çetesi ile ilgili olarak yürütülen tahkikat genişletildi. Zanlı Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Uğur Bayraktar, Osman Aydın ve Zeki Yener, “Geceleyin ev açma”, “İkametgahtan sirkat”, “Bir cürüm işlemek kastıyla ikametgaha girme”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldı.

Tahkikat devam ediyor

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Eren Erdelhan, zanlı Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Uğur Bayraktar, Osman Aydın ve Zeki Yener’in 25 Ekim 2019 ile 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Mağusa bölgesinde Çiçek Beyar, Songül Ekşici, Menteş Gilol ve Muhammet Sofi’nin evlerine girerek 5 bin Sterlin ve 400 TL nakit para ile çok sayıda muhtelif ziynet eşyası sirkat ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli YargıcıÇiğdem Güzeler, zanlı Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Uğur Bayraktar, Osman Aydın ve Zeki Yener’in tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.