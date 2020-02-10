HIRSIZLIK YAPTIĞI BALKONDAN DÜŞTÜ!
Yurt Odasından Telefon Çaldı, Balkondan Düşüp Yaralandı
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Gazimağusa’da dün saat 04.00’te cep telefonu çaldığı yurt odasının balkonundan dengesini kaybederek düşen 19 yaşındaki genç yaralandı. Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.
Adı ve soyadının ilk harfleri N.E.O. (E-19) olarak açıklanan genç, Panashe Newton Chirowa’nın kaldığı yurt odasına girerek Chirowa’ya ait Iphone 7 Plus marka cep telefonunu çaldı. Zanlı, odanın balkon kapısı açıp dışarıya çıktığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 4.30 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
N.E.O., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından tutuklandı.
Etiketler : Gazimağusa, yurt odası, hırsızlık
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