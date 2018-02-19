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HIZ KESİCİLER TEHLİKE SAÇIYOR!

HIZ KESİCİLER TEHLİKE SAÇIYOR!

Hız kesiciler tehlike saçıyor!

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Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Boğaz - Dikmen yolu üzerindeki İstihkam Birliğinin önündeki hız kesicilerin yerinden sökülmesi nedeniyle bu yolda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Hız kesici bariyerlerin yerlerinden sökülerek, sağa sola saçılması ve bariyerleri tutan vidaların yolun içinde  olması nedeniyle bazı araçların tekerleklerinin zarar gördüğü bildiriliyor.

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