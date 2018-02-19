DOĞAL VİAGRA!

Sağlık Deposu Ayrelli’nin fiyatı açık pazarda 10 liraya kadar düştü

Pelin YÜKSELAY

Kıbrıslıların vazgeçilmezi Ayrelli, diğer ismiyle Kuşkonmaz, tezgâhlardaki yerini aldı… Tam bir vitamin deposu olan Ayrelli, antik çağlardan beri bilinen ve insan sağlığına büyük fayda sağlayan bir bitki olarak tüketiliyor.

Kıbrıs’ta yağışların başlamasından sonra, Ocak ayından Mayıs ayına kadar, ovalarda büyük zevkle toplanan Ayrelli, sofraların olmazsa olmazı… Ayrellinin bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğu bilinir. Ayrıca iyi bir

idrar söktürücü olduğu için, artirit ve romatizma gibi şişkinlik yaratan hastalıların tedavisinde ve vücutta su toplanmasına karşı kullanılmaktadır.

Özellikle Yunanlılar, Ayrelli’yi sadece vitamin değerleri açısından değil, cinsel gücü artırdığı inancıyla tüketiyorlardı. Günümüzde de Ayrelliyi satan ve tüketenler doğal viagra olduğunu söylüyor.

İşte bu önemli bitki şu sıralar açık pazarlarda ve bazı marketlerde bağı 10 liradan tüketiciye sunuluyor. Diyalog muhabirinin dün Lefkoşa’daki açık pazarda ziyaret ettiği esnaf, ayrelli satışlarından memnun olduğunu söyledi.

Diyalog