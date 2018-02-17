HIZ TUTKUSU 4 GENCİ CANINDAN EDECEKTİ

Mehmet KARA

Cengizköy’de, bugüne kadar birçok kazanın yaşandığı Cengiz Topel Anıtı önünde, “aşırı sürat ve dikkatsizlik” sonucu sağa meyilli virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kiralık otomobil, defalarca takla attı. Otomobil, CMC maden şirketine ait bahçe tellerine çarparak sağ yan kısmı üzerinde durabildi.

Kazada sürücü Oğuz Atar (E-24) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Gamze Teke (K-21), Hazal Taşsöker (K-19) ve Fatmanur Körlü (K-21) yaralandı.

“Aşırı süratli ve dikkatsiz”

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre kaza, önceki gün saat 23.15’te meydana geldi.

Sürücü Oğuz Atar, yönetimindeki NR 753 Z plakalı kiralık otomobil ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli virajda aracının kontrolünü kaybetti.

Yolun sağından çıkıp banket dışında bulunan toprak sete çarpan otomobil, birden fazla takla attıktan sonra CMC maden şirketine ait bahçe tellerine çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Sürücü, genel yoğun bakım servisinde

Kaza sonucu NR 753 Z plakalı aracın sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Gamze Teke, Hazal Taşsöker ve Fatmanur Körlü, Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Teke, Körlü ve Atar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sol kol, sol bacak ve boynunda kırık bulunan sürücü Oğuz Atar, genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kıbrıs