HUKUKİ SÜREÇ Mİ BAŞLAYACAK?

Girne – Lefkoşa Anayolu’nda geçen yıl yaşanan ve 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketiyle ilgili oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi’nin raporu önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Felakette hayatını kaybeden dört gençten biri olan 21 yaşındaki Tolga Bekçi’nin babası Mehmet Bekçi ise oğlunun ölümünden bir yıl sonra hayata veda etti. Oğlunun ölümünden sonra rahatsızlanarak 7 ay kanser tedavisi gören Mehmet Bekçi gözyaşları arasında Dikmen’de oğlunun yanına defnedildi.

“ÇALIŞMALAR TAMAM”

Cumhuriyet Meclisi Girne-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıpları ile ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmal olup olmadığını araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komitesi çalışmalarını tamamladı.

Komite Başkanı UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova HABERCİ muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, Komite’nin geçen hafta yaptığı geniş katılımlı toplantıda rapor hazırlama aşamasına geldiğini söyledi.

“RAPOR HAZIR VE BAŞSAVCILIĞIN BİLGİSİNDEDİR”

Berova, dün komitenin son kez bir araya geldiğini ve bulguları değerlendirdiğini belirtti.

“Rapor hazır hale gelmiştir. Ancak raporun içeriğiyle ilgili bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. Konuyla ilgili Polisin hazırladığı rapor Başsavcılığın bilgisindedir” diyen Özdemir Berova, hukuki bir sürecin başlamasını gerektirecek bir durum halinde Başsavcılığın gereğini yapacağını kaydetti. Özdemir Berova, raporun, Mühendislerin bilirkişilerin ve bulguların değerlendirilerek hazırlandığını ve Meclis’te okunarak Milletvekillerinin bilgisine getirileceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Meclisten yapılan açıklamaya göre, raporu oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti ancak komite üyesi HP milletvekilleri raporla ilgili bazı noktalara şerh düştü.

Geçen yıl Ciklos’ta yaşanan sel felaketinde 21 yaşındaki Tolga Bekçi, 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, 18 yaşındaki Gaye Soyutok ve 18 yaşındaki Günay Kandaz hayatlarını kaybetmişlerdi.