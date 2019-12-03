9 AYDA BİN 706 ÇEK YASAĞI!

KKTC’de çek kullanmaktan men edilen kişilerin sayısı 2019’un Ocak-Eylül döneminde, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 25,91 oranında artarak 1,355 (bin 355) yasaklıdan, 1,706 (bin 706) yasaklıya ulaştı.

Eylül 2018’den itibaren yükselme eğilimine giren çek yasaklı sayısı, 2019’da biraz hız kesse de artmaya devam ediyor.

KKTC Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrek raporuna göre, çek kullanmaktan men edilen kişilerin sayısı 2019 yılının dokuzuncu ayı sonunda bir önceki çeyreğe göre yüzde 36,81 oranında arttı. Haziranda 1,247 olan yasaklı sayısına Temmuzda 168 kişi, Ağustosta 132 kişi ve Eylülde de 159 kişi eklendi. Ocak ayında 279 olan yasaklılar, Şubatta 236, Martta 297 kişi, Nisanda 216, Mayısta 70 ve Haziranda da 149 kişi olarak kaydedildi.

Çek yasaklıları sayısının 2015’ten beri kademeli olarak düştüğü ancak, 2018’in son çeyreğinde döviz kriziyle birlikte yine ciddi bir sorun olarak geri döndüğü dikkat çekiyor.

Geçen yılın sekizinci ayı sonunda 137 kişi olan çek yasaklıları aylık ortalaması, eylül-aralık döneminde 295 kişiye çıkmıştı. 2018’in son çeyreğinde 1,019 düzeyinde gerçekleşen çek yasaklıları sayısı ise en yüksek rakamlardan biri olarak dikkati çekmişti.

AYLIK ORTALAMA YASAKLI SAYISI

İnşaat krizinin patlak verdiği 2007 yılından sonra çek yasaklısı sayısının hızla arttığı ülkemizde birçok kişi karşılıksız çek verme gerekçesiyle yasal olarak zor durumda kalmıştı.

2008 yılından önce 700’leri geçmeyen yıllık çek yasaklıları sayısı, piyasanın ekonomik krizden kaynaklanan likidite sorunuyla boğuşması nedeniyle 2008 yılında bin 158’e yükseldi. Çek yasaklıları sayısı 2009’da 3,636 kişi, 2010’da 3,329 kişi, 2011’de 3,244 kişi, 2012’de 3,842 kişi, 2013’te 2,910 kişi, 2014’te 3,366 kişi, 2015’te 3,699 kişi, 2016’da 2,977, 2017’de 2,499 kişi, 2018’de ise 2,186 kişi olarak kayıtlara geçmişti.