HÜKÜMETE ZAM TEPKİSİ!

Hükümete zam tepkisi

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri elektriğe yapılan zam sonrası hükümeti eleştiren açıklamalarda bulundular

HÜR-İŞ “ZAM KARARI GERİ ALINSIN”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ( Hür-İş) Genel Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu, elektriğe yapılan zam nedeniyle hükümeti kınayarak, bu kararı geri almasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Latifoğlu, “Emeği ile geçimini sağlayan çalışanların yüzde 60’ı sefalet ücreti olan asgari ücret ile ailesini yaşatmaya çalışırken, halkın refahı ve ülkenin daha iyiye gitmesi için görev yapması gereken hükümet bir lokmamızı daha almak için karar üretmektedir” ifadelerini kullandı.

Elektriğin kış günlerinde ısınma amacıyla daha fazla kullanıldığını belirten Latifoğlu, Hükümetin kararını kınadı ve yapılan yüzde 20’lik zammın geri almasını talep etti.

Latifoğlu, hükümeti, daha ucuz ve doğayı koruyucu güneş enerjisinden elektrik üretimi için yatırım yapmanın önünü açacak tedbirleri almaya davet etti.

TÜRKMEN: “BÜTÇELERİ PERİŞAN EDECEK”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) devletin görevinin ülke enerji kaynaklarını ülkenin ve halkın enerji ihtiyacına cevap verecek şekilde işletmek, maliyet açısından ülkenin performansını zorlamayacak fiyatlardan arz etmek, enerji kaynağı çeşitliliğini ve enerji arz güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen, devletin görevini unutmuş gibi maliyetlerdeki her artışı daima ve sadece halka ve işletmelere yansıttığını bildirdi.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, elektriğe yapılan zammın halka dalga dalga fiyat artışı olarak yansıyacağını belirterek, halkın soğuk havada ısınma amaçlı kullandığı elektriği kullanmaktan korkar hale geldiğini, uygulanmakta olan saat diliminin getirisiyle karanlıkta uyanan insanların çaresiz bir şekilde aydınlatma ve ısınma amaçlı elektrik kullanmak mecburiyetinde bırakıldığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun onayıyla 21 Aralık itibariyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB- TEK) elektrik fiyatlarına yüzde 9 ile yüzde 20 bandında zam yapıldığını hatırlatan Türkmen, yapılan zammın, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacağını bildirdi ve bu rakamın işletmelerin maliyet kalemine girdiğinde “bütçeleri perişan edeceğini” savundu.

“HÜKÜMET ZAMMIN GEREKÇELERİNİ KALEM KALEM AÇIKLASIN”

“Hükümetten bu zammın gerekçesini kalem kalem açıklamasını istiyoruz.” ifadelerini kullanan Türkmen, “elde edilecek gelirin kötü yönetimden doğan açıkları kapatmak için mi yoksa yeni elektrik yatırımları yapılması için mi kullanılacağını bilmek istediklerini” belirtti.

Türkmen, elektrik fiyatlarına yapılan zammın dövizdeki artış ve petrol fiyatları kaynaklı ise 2017 yılı için aynı artışların hayat pahalılığı için, kamu çalışanlarına yansıtması gerektiğini kaydederek, hükümetin asgari ücreti belirlerken bu artışları sepet dışında tuttuğunu da savundu.Türkmen şöyle devam etti:

“Tahakkuk etmiş vergileri affeden, sigorta borçlarını silen devlet kendine çeki düzen vermek, devleti ekonomik akılla yönetmek zorundadır. Yapılan zamları Sendikamız HAKSEN kabul edilemez bulmaktadır. Ülkede reel sektörün maliyetlerini artırıcı halkımızın delik cebine el uzatan icraatlar yerine maliyetleri düşürmenin ucuz enerji ile ilgili projeler üretmenin zamanı gelmiştir.

Bu zam kararlarını alan elektriğe ve tüp gaza acımasızca zam yapan hükümeti ekte yer alan Avrupa (ulusal para biriminden listelenmiştir) ve KKTC elektrik fiyatlarını yan yana koyup ekonomik akılla ve sosyal devlet yaklaşımıyla düşünmeye aklın yoluna halkın yanına davet ederiz.”

EL-SEN: Elinizi halkın cebinden çekin!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Umut Öksüzoğlu, geçtiğimiz gün açıklanan %23’e varan oranlardaki elektrik zammını asla kabul edemeyeceklerini, tek alternatifin zam olmadığını ve bu zammın geri alınması için halkı mağdur etmeden her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaptan: “UBP-DP hükümeti elektriğin en altı dilimine bile yüzde 23 zam yaparak umutları öldürdü”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, asgari ücretlerin açlık sınırının altında olmasına rağmen UBP-DP hükümetinin elektriğe yüzde 23 zam yapmasını eleştirdi.Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, asgari ücretlerin açlık sınırının altında olmasına rağmen UBP-DP hükümetinin elektriğe yüzde 23 zam yapmasını eleştirdi. Kaptan, yapılan yüzde 23 elektrik zammının özellikle özel sektör çalışanlarının umutları öldürdüğünü belirtti.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı açıklamada, halen asgari ücret miktarlarının belirlenmediğini bildirerek, ardı arkasına yapılan zamlara değindi.

Kaptan’ın açıklaması şöyle:

“Ülke yönetmek beceri, irade ve vizyon sahibi olmayı gerektirir. Bu yeteneklerden yoksun olan UBP-DP koalisyonu aldığı kararlarla ülkeyi hızla felakete sürüklemektedir.

Ülkenin çalışan nüfusunun %80’ini oluşturan özel sektör çalışanlarının büyük umutlarla beklentisi olan yeni asgari ücret belirlenmeden ardı arkası kesilmeyen zamlarla emekçilere yaşamı bir o kadar daha zorlaştırmıştır. Halkın öfkesini aşağıya çekmek için göstermelik olarak asgari ücret tespit görüşmeleri başlatılmıştır. Bir taraftan açlık sınırının çok altında olan asgari ücretle geçinemeyen asgari ücretliler sıkıntılarını aşmak için yeni asgari ücreti beklerken daha tespit edilmeden elektriğin en altı dilimine bile %23 zam yaparak UBP- DP hükümeti umutları öldürmüştür.

Bu zamlarla bir taraftan halkın geçimi daha da zorlaşırken göz bebeğimiz Elektrik Kurumuna olan öfkeyi de artırarak özelleştirilmesine zemin hazırlanmaktadır. Bu tavır tam bir şark politikasıdır. Bir taşla iki kuş vurmaktır.

Soruyoruz; Akaryakıta zam, elektriğe zam UBP-DP hükümetinin adı zam hükümeti değil de nedir?”