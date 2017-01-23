'Kaç Kişiyi Babanın Yatağına...'

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin, sosyal medya hesabına gönderilen bir yorumu takipçileriyle paylaştı ve yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil, instagram'da kendisine gelen hakaret ve beddua içerikli bir yorumu paylaşırken, söz konusu kişiye uzun bir yanıt vermesi dikkati çekti.

"HAK YEMEYİN GÜNAH"