Hülya Avşar'dan Uraz Kaygılaroğlu yanıtı: Biz telefonda konuştuk ve anlaştık

Hülya Avşar'a geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili düşünceleri sorulmuş ve Kaygılaroğlu için "Kim o? Tanımıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Avşar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir arkadaşı ile birlikte yemek yediğini söyleyen sanatçı , "Uraz Kaygılaroğlu'nun kim olduğuna baktınız mı?" sorusuna sert bir şekilde yanıt verdi.

HÜSEYİN ALTUN/ MİLLİYET

Ünlü şarkıcı Hadise ile evliliklerini noktalayan Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesinde Rodos'ta tatile çıkmıştı. Dinçerler, tatil esnasında Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. İkilinin aynı karede görüntülenmesi "aşk" dedikodularını da beraberinde getirmişti. Çilingiroğlu, gerçek dışı haberleri yargıya taşıyarak, tazminat davası açacağını da ifade etmişti.

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler hakkında çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi? Benim kızımı böyle bir şeye yakıştırabiliyor musunuz? Haberleri yapanı mahkemeye verdim. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Olabilir mi böyle bir şey? Onları yazan eski gazeteci... Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller" açıklamasını yaparak, sitemde bulunmuştu.

"URAZ'I TANIMIYORUM"

Avşar, geçtiğimiz gün Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansımış ve geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili düşünceleri sorulmuştu. Kaygılaroğlu'nu tanımadığını söyleyen Hülya Avşar, "Kim o? Tanımıyorum. Bu konudan dolayı haber olmayı istemem. Tanımadığım birisi için yorum yapmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"100 BİN TL'YE KLİP ÇEKEN VARSA İYİDİR"

Hülya Avşar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir arkadaşı ile birlikte yemek yediğini söyleyen sanatçı, "Yeni bir şarkı yapıyorum. Onun klibini çekiyoruz" diye konuştu. Şarkı ve klip yapıyorum demesinin üstüne muhabirlerin, "Klip ücretleri çok pahalı diyorlar. Siz nasıl buluyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Avşar, "100 bin TL'ye klip çeken varsa iyidir. Bizimkisi o rakamın çok üstünde" dedi.

"TELEFONLA KLİP ÇEKECEĞİMİ SANMIYORUM"

Telefon ile çekilen klipler olduğu hatırlatılınca, "Ben 2010 yılında android telefonlar yeni çıktığı zamanlarda çektim zaten onu. Üstüne bir de otobiyografimi çektim. Ama şu an fiyatlar yüksek diye telefonla klip çekeceğimi sanmıyorum. Ben hepsini zaten yaptım" diye konuştu.

AVŞAR'DAN KAYGILAROĞLU YANITI

Geçtiğimiz hafta muhabirlerin Uraz Kaygılaroğlu'nun ojelerini sorması üzerine Avşar, "Tanımıyorum. O kim" demişti. Gazetecilerin, "Uraz Kaygılaroğlu'nun kim olduğuna baktınız mı?" sorusuna da yanıt veren Hülya Avşar, "Biz telefonda konuştuk ve anlaştık" diyerek sert bir cevap verdikten sonra aracı ile oradan ayrıldı.

Milliyet