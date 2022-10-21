Kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı Covid-19 karantinasında ölüme terk ettiler

Corona virüsü salgınının başladığı ülke olarak bilinen Çin'de çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Corona virüsüyle mücadele çok sıkı önlemler alarak kapanma kararları alan ve herhangi bir esnekliğe müsamaha göstermeyen Çin’de çekilen bir görüntü uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

Geçen hafta Guo Jinjin isimli 14 yaşındaki bir çocuk, corona virüsü bulaştığı gerekçesiyle Ruzhou’daki karantina merkezine alındı. Fakat küçük kız çocuğu ile burada kimse ilgilenmeyince Guo Jinjin’in sağlık durumu kötüye gitti. Titremeye başlayan ve nöbet geçiren Guo Jinjin’e karantina merkezindeki yetkililer müdahale etmedi.

Hafta sonu boyunca hastalığı kötüye giden küçük kız pazartesi günü tam teşekküllü bir hastaneye kaldırıldı. Fakat doktorların müdahalesine rağmen Guo Jinjin yaşamını yitirdi. Jinjin’in ölümünün ardından ailesi küçük kızın karantina merkezindeki son görüntülerini paylaştı.

“SORUŞTURMA BİLE AÇILMADI”

Videoda küçük kız titreyerek nöbet geçirirken, ailesi de Pekin yönetimine sert tepki gösterdi. Kızının son görüntülerini Çin’de Douyin adıyla bilinen sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşan baba Guo Lele, “Merkezdeki sağlık çalışanları kızımın sağlık durumuyla ilgilenmedi ve hatta ölümüyle ilgili soruşturma bile açılmadı” dedi.

Acılı baba olayla ilgili soruşturma açılmasını isterken, sorumluların yargılanması talebinde de bulundu. Lele, “Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’ne sesleniyorum, Ruzhou yönetiminin sorumsuzluğu için soruşturma başlatın ve kızımın hayatını geri verin” dedi.

Fakat kısa sürede paylaşım rekoru kırılan bu videonun hemen kaldırıldığı kayıtlara geçti.

sözcü.com.tr