Hüngür hüngür ağladı
Zenfira İbrahimova İbrahim Tatlıses'i ağlattı
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İbrahim Tatlıses 'dişi İbo' olarak anılan Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova’nın söylediği türkü karşısında gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses'e şarkı söyleyen Zenfira İbrahimova, Tatlıses'in ağladığını görünce 'Ben senin mutlu olman için buradayım' dedi.
O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI
34 yaşındaki İbrahimova, 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.
Dönemin O Ses Türkiye jürisi, Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise ve Athena grubundan Gökhan-Hakan kardeşlerdi. Zenfira İbrahimova, Ebru Gündeş dışında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı ve Gökhan-Hakan kardeşlerin ekibini seçmişti.
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