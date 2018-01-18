DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ! BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?
18 Ocak çekilişi gerçekleşti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “14388” numaralı bilete isabet etti.
Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.
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