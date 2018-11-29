HÜR-İŞ, ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN TOPLANMASINI TALEP ETTİ
Hür-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasını talep etti
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KKTC Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Asgari Ücret Komisyonu’nun bir an önce toplanmasını talep etti.
Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Buradan soruyorum, 2 bin 279 TL ile şu zamanda nasıl geçinilir? Çalışanın aldığı para kiraya mı yetsin, yoksa çarşı pazara mı?” diye sordu.
Etiketler : Hür-İş, Asgari Ücret Komisyonu, toplanma
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