İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLAMIŞ!

İsrail’den tatil için önceki gün ülkeye giriş yapmak isteyen Danny Arie’de detektör köpek Cindy’e takıldı

Devrim DEMİR

Ercan Havalimanı’nda son bir haftadır denetimlerini artıran Narkotik ekipleri ve kontrollerindeki detektör köpekler, uyuşturucuya geçit vermedi.

Son bir haftada Ercan Havalimanı’ndan 7 kişi uyuşturucu suçundan tutuklanırken, önceki gün bir kişi daha uyuşturucu ile giriş yapmak isterken detektör köpek Cindy’e takıldı.

İç çamaşırına gizlediği 4 gram Hintkeneviri uyuşturucu ile yakalanan Danny Arie, yapılan sorgusunda suçunu kabul etti.

Arie, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

3 gün tutuklu kalacak

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, Danny Arie’nin 11 Ocak tarihinde saat 14.30 sıralarında, Ercan Havaalanında, ülkemize giriş yapmak isterken devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Sevinç, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis