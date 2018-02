İÇKİ,UYUŞTURUCU VE FUHUŞ YUVASI!

Mağusa’nın göbeğindeki eski düğün alanı ve çocuk parkı, şimdi kaderine terk edildi. Eskiden çocuk sesleri ile cıvıl cıvıl olan park, şimdi içki, uyuşturucu ve fuhuş ile anılıyor. Bölge halkı endişeli

Devrim DEMİR

Mağusa Belediyesi’nin kontrolündeki eski bir düğün salonu, şimdi adeta suç yuvası haline geldi. Bölge halkının tüm öfke ve çabasına rağmen, belediye parka müdahale etmiyor.

Belediye, “tadil edileceği” gerekçesi ile iki yıl önce parkı kapattı, şimdi ise park suçun merkezi haline geldi.

Çanakkale Muhtarlığının imkânları da, eski düğün parkını yeniden halkın kullanımına açmaya yetmiyor. Geçmişte Döveç ailesinin katkıları ile düğün salonu olarak kullanılan, çocuk parkları ile cıvıl cıvıl olan alan, şimdi fuhuş yapan, kumar oynayan, uyuşturucu ve içki âlemleri düzenleyen suçlulara terk edildi.

Bölge halkı ise, eskiden parkta bir araya gelerek, sosyal buluşmalarını, aktivitelerini gerçekleştirirken, şimdi de, karanlık basınca, evlerine kapanıyor.

Gençlerin fuhuş’una, alkol içip, uyuşturucu için taşkınlık yapmasına daha fazla seyirci kalmak istemeyen bölge halkı, Havadis’e ulaşarak yardım istedi.

Cinayet de aynı bölgede

Vatandaşlar, ülkede infial yaratan, Afrika kökenli Keneddy T. Dede cinayetinin de bölgede işlendiğini hatırlatarak, “Gözümüzün önünde, gençler suç işliyor. Bu bölge, Mağusa’nın suç üreten bölgesi haline geldi. Polisi aramaktan usandık, polis de artık buraya gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Parkın gönüllü temizliğine soyunan Mağusalı Hüseyin Kenan Pars, her hafta onlarca alkol şişesini çöpe attığını söyledi.

Bir süre parkı işletmek için çabalayan Pars, şimdi ise parkın tamamen kaderine terk edildiğini, kendisinin de bir şey yapamadığını vurguladı.

Bölge sakini Necdet Derebeyi ise, yaşanan olaylar nedeniyle evinde kilitli yaşadığını anlattı. “Kimse aramıyor, sormuyor” diyen Derebeyi, Mağusa’nın ve bölge insanının bunu hak etmediğini belirtti.

İçki… Fuhuş… Uyuşturucu

Mağusa’da suça meyilli birçok insan için, Çanakkale (Ayluga) bölgesindeki park adeta bir “eve” dönüştü.

Bir araya gelen gençlerin araçlar içerisinde kadın ticareti dahi yaptığı görülüyor. Bu iş için kullanılan bir otobüs var ve içerisinde kadın pazarlanıyor.

Aynı zamanda park alanında alkol alınıyor. Araçlar içerisinde gelen gençler, alkol alıyor, olay çıkarıyor, kavga ediyor. Bölge sakinleri ise, sık sık polisi arasa da, artık polis de olaylar için yetersiz kalıyor.

Gençlerin kötü alışkanlıkları da içki ve fuhuş ile sınırlı değil. Uyuşturucu içen gençler, bunu mahallelinin gözü önünde yapıyor. Üstelik kimyasal uyuşturucu kullanan gençler, pisliklerini de oraya bırakıp kaçıyor.

Eskiden cıvıl cıvıldı…

Geçmişte, Döveç ailesinin de katkıları ile park cıvıl cıvıl bir yerdi. Daha sonra, burası belediye kontrolüne alındı, muhtarlığın denetimine verildi. İki yıldır, park suç yuvası haline gelirken, bölge halkı da parkı kullanmaktan korkar hale geldi.

Evlerine kapanan mahalle sakinleri, kırılan oyun alanı, oturulması imkânsız hale gelen bankları adeta yaşlı gözlerle izliyor.

Bölge sakinleri, bir an önce burasının eskiden olduğu gibi çocuklara, spor yapan gençlere, sosyal aktivitelerini burada gerçekleştiren bölge halkına devredilmesini istiyor. Bunun için de belediyenin ciddi bir temizlik ve yatırım yapması gerekiyor.

Vatandaşlar, iki yıldır parkı kullanıma kapatan ve yeniden dizayn etmeyen belediyeye de adeta ateş püskürüyor.

Nejdet Derebeyi:

Ben 15 yaşından bu yana bu bölgenin insanıyım. Bu park yıllar önce güzel insanların bir araya geldiği, çocuk sesleri ile cıvıl cıvıl bir parktı. İki yıl önce tadil edilecek diye kapatıldı, bir daha ne aradılar ne sordular. İçki, fuhuş, uyuşturucu her şey var. Karanlık çökmeden defa kez evimin kilidini kontrol ediyorum, bölgede yaşanan son cinayetin ardından ise adeta başımızı dışarı uzatamaz olduk. Gözüme baka baka gençlerin yaptıkları beni çok üzüyor, onların utanması gerekirken, arabada adeta fuhuş yapıyorlar ve bölge insanından hiç çekinmiyorlar. Ben eşimi alıp akşamüstü bir yürüyüşe çıkamıyorum çünkü bu parka nerede bir suç potansiyeli insan var onlar geliyor.

Hüseyin Kenan Pars:

Belediye ve muhtarlığın gözetiminde, sorumluluğunda olan düğün salonu iki yıldır kaderine terk edildi. Bu parkın büfesini 30 yıldır ben çalıştırıyorum, düğün yerinin temizliğini ben yaptım. Buranın temizliği normalde Gazimağusa Belediyesi’ne aitken, her türlü sorumluluğunu ben aldım. 2 yıl önce tadil edilecek diye kapandı bir daha da el atılmadı. Ne tamir edildi, ne de iki yıldır Çanakkale Bölgesi’nin en güzel düğün salonu kaderine terk edildi. Park yeri ve çocuklarımızın oynadığı alan adeta suç yuvası haline geldi. Fuhuş, alkol, uyuşturucu ne ararsan var. Beni engelliyorlar, ben buraya gelenlerle çok kavga edip tutuklandım. Gözümüzün içine bakarak adeta suç işliyorlar, gece ve gündüz hiç fark etmez burada 24 saat her şeyi görebilirsiniz. Yaşananlar karşısında, çoğu kez devreye biz giriyoruz başımız beladan çıkmıyor. Yetkililer bir an önce önlem alsın, burası suç yuvası olmasın. Kimseden kazancım yok, bekçiliğini yaptığım halde ne yazık ki önleyemiyorum. Temizliğini gösteriş olsun diye yarım yamalak yapan belediyenin işini de ben tamamlıyorum.

Havadis