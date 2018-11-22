İÇME SUYU ULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) planlı şekilde yürüttüğü altyapı yatırımlarına Haspolat Bölgesi’nde devam ediyor.

Haspolat Ağıllar Bölgesi’ne ilk kez içme suyu verilmesini sağlayacak Hdpe içme suyu boru döşemesi proje çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca Haspolat Arıtma Tesisi’nin eskiyen ve yetersiz olan su hattı yenilenerek Hdpe boru döşenmesi ve bağlantıları da tamamlanmış olacak.

Çalışmalar tamamlanmasıyla birlikte her iki bölgede toplam 1 buçuk kilometrelik içme su hattı döşenmiş olacak.