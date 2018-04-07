İdo Sinirlenip Yumrukladı!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo,sevgilisi Yasemin Şevkatli ile kavga edince aracın camına yumruk attı.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo geçen Ağustos’ta Yasemin Şevkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam seyir halindeyken otomobilde tartışmaya başladı. Sinirlenen İdo aracın camına yumruk attı. Eli yaralandı ve kanamaya başladı. Hastaneye giden İdo Tatlıses’in çatlayan eli alçıya alındı.

'ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'