İdo Tatlıses'ten flaş anlaşma!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna çiftinin oğulları İdo'dan sürpriz anlaşma.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna çiftinin oğulları İdo, renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor. Babasının izinden gidip müziğe adım atan 25 yaşındaki İdo, diyet ve sporla 2 ayda 15 kilo vermişti.