İHALELERDE YOLSUZLUK İDDİASI!

KIB-TEK’teki siyasi kavgaya her gün bir yenisi ekleniyor. Yeni Bakış’a ulaştırılan bazı belgelere göre; kurum içindeki iktidar ve rant kavgası hem personeline hem de halka zarar veriyor. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un bile kurumdaki rant nedeniyle yöneticilere söz geçiremediği iddia ediliyor.

Kıbrıs Türkü açısından stratejik öneme sahip kurumlar arasında ilk sırada yer alan KIB-TEK’teki siyasi kavgaya her gün bir yenisi ekleniyor. Yeni Bakış’a ulaşan birtakım belgelere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un bile kurumdaki yöneticilere söz geçiremediği iddia edildi.

Kurumun özellikle katıldığı ihalelerde büyük “Rüşvetlerin” döndüğü ileri sürülen belgelerde, kurumdaki Yönetim Kurulu üyelerinin ekarte edilerek işlerin Yönetim Kurulu Başkanı ve “Gizli başkan” hüviyetindeki bir iş adamı eliyle yürütüldüğü iddia edildi.

Yeni Bakış’a bilgi veren aynı kaynak, “DP’li yöneticiye bir yazı yazdırdılar ve bu yazı bir anda ortalığın karışmasına neden oldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve “Gizli başkan” bu yazıdan son derece rahatsızlık duyarak DP’li Yönetim Kurulu üyesine adeta savaş açtı” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü açısından stratejik öneme sahip kurumlar arasında ilk sırada yer alan KIB-TEK’teki siyasi kavgaya her gün bir yenisi ekleniyor. Kurum içindeki iktidar ve rant kavgası hem kurumda görev yapan personele hem de halka zarar veriyor. Her iktidar döneminde kuruma atanan yöneticiler ve çıktığı ihalelerle toplum vicdanında sürekli kan kaybeden kurumun bu çekişmeler sayesinde verimli çalışması da engelleniyor. Yeni Bakış’a ulaşan birtakım belgelere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un bile kurumdaki yöneticilere söz geçiremediği iddia ediliyor.

Büyük paralardan söz ediliyor

Kurumun özellikle katıldığı ihalelerde büyük “Rüşvetlerin” döndüğü ileri sürülen belgelerde, kurumdaki Yönetim Kurulu üyelerinin ekarte edilerek işlerin Yönetim Kurulu Başkanı ve “Gizli başkan” hüviyetindeki bir iş adamı eliyle yürütüldüğü iddia ediliyor. Yaşananlar karşısında KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun (DP’li) As Başkanının rahatsızlığını içeren bir yazıyı kaleme alarak yaşananları siyasi erke aktardığı ancak bundan da bir sonuç alınamaması bir yana kavganın daha da derinleştiği ileri sürüldü. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a bilgi veren bir kaynak, “DP’li yöneticiye bir yazı yazdırdılar ve bu yazı bir anda ortalığın karışmasına neden oldu.

As başkana savaş açtılar

Yönetim Kurulu Başkanı ve “Gizli başkan” bu yazıdan son derece rahatsızlık duyarak DP’li Yönetim Kurulu üyesine adeta savaş açtılar” dedi. Kurumdaki rant kavgasının büyük olduğuna da dikkat çeken söz konusu kaynak, “Özellikle kurumun katıldığı ihalelerde çok büyük rakamlarda rüşvetlerden söz ediliyor. Bu nasıl bir adalet veya mantık... İhaleye katılmak isteyen bir vatandaş eğer bu ihaleyi kazanmak istiyorsa rüşvet yedirmek zorunda kalıyor ve bu usulsüzlüğe de kimse dur diyemiyor” şeklinde konuştu.

Yeni Bakış