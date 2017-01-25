ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YANGIN ÇIKARDI!

Üşüdüğü için odun sobasını yakmak isteyen 10 yaşındaki küçük kız, az kalsın tüm evi yakıyordu.

Ayşe BULUT

Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı Çayırova köyünde önceki gün akşamüzeri yangın paniği yaşandı.

Okuldan öğleden sonra çıkan ve eve dönerken çok üşüyen Kavacık ailesinin 10 yaşındaki küçük kızı, ısınmak için odun sobasını yakmaya çalışırken az kalsın tüm evi yakıyordu.

Anne ve babası evde olmadığı için odun sobasını kendisi yakmak isteyen küçük kızın sobaya döktüğü yanıcı madde odadaki eşyaları tutuşturdu. Büyük korku yaşayan küçük kız hemen komşularından yardım istedi.

İtfaiyeye haber vererek yardıma koşan komşuları ve kısa sürede olay yerine ulaşan İskele İtfaiye Şubesi ekibinin müdahalesiyle yangın tüm evi sarmadan söndürüldü.

Şehit Yusuf Emirali Sokak’ta bulunan ve Mehmet Kandilli’ye ait olup, Ayhan Kavacık’ın kirasında bulunan ve saat 18.00 sıralarında çıkan yangın sonucu evin büyük bölümü zarar gördü.

Yangın nedeniyle oturma odasındaki televizyon, koltuk takımı, halı, 5 iç kapı ve asma tavan yanarken, evin diğer odaları da dumandan zarar gördü.

Kış günü, evleri yangından zarar gören Kavacık ailesi perişan olurken, İskele İtfaiyesi Şube Amiri Ali Özçilem de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Kıbrıs