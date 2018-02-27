"İHMALİN FATURASINI VATANDAŞ CANI İLE ÖDEDİ!"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Bayındırlık ve UlaştırmaBakanı Tolga Atakan’ın yürürlüğe koyduğu yol projelerinin, yıllardır konuşulmasına karşın herhangi bir adım atılmadığına dikkat çekerek, “Böyle bir hamle övünç kaynağıdır” dedi

Eniz ORAKCIOĞLU

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın yürürlüğe koyduğu yol projelerinin, yıllardır konuşulmasına karşın herhangi bir adım atılmadığına dikkat çekerek, “Böyle bir hamle övünç kaynağıdır” dedi.

“Projeler eski bakanlar döneminde de vardı”

Mehmet Avcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın açıkladığı yol projeleri ilgili henüz bir istişarelerinin olmadığını belirterek, “Söz konusu yol projeleri, bildiğiniz gibi geçmiş dönemlerdeki bakanların gündeminde de vardı. Ancak bu projelerle ilgili eyleme geçilmemiştir. Bunun yanında söz konusu yolların yıllardan beri bakımının yapılmadığı da bilinen bir gerçektir. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti bu yolları yaptı ama KKTC bu yolların bakımını yapmadı. Örneğin Lefkoşa-Girne yoluna 15 yıldır hiç bakım yapılmadı, sadece yamalamalarla gün kurtarılmaya çalışıldı” dedi.

“İhmalin faturasını vatandaş canı ile ödedi”

Yeni hükümetin ve yeni bakanlığın göreve başladığı günün hemen ertesi, Lefkoşa-Girne yolunu tamir etmeye girişmesi ve tadilata girmesinin övünç kaynağı olduğunu belirten Avcı, “Bu demektir ki Türkiye’nin bize ayırdığı finansal destek yol yapımı ve onarımında kullanılmaya başlanacaktır ve bunca zaman bu ayrılan parayı kullanmak için projeleri hayata geçirmemek bizim ayıbımızdı. Dolayısıyla yolların tamir ve tadil edilmesi tabi ki hükümetlerin asli görevidir. Bu konuya daha önceki hükümetler döneminde de öncelik verilmesi gerekmekteydi ama bugüne kadar hep ihmal edildi. Bu ihmalin faturasını da vatandaş canı ile ödedi” şeklinde konuştu.

“Sadece sürücü yargılanmamalı”

Artık, kazalarda devletin de sorumluluğu olduğunun kabul edilmesi gerektiğini anlatan Mehmet Avcı, “Bugüne kadar meydana gelen kazalarda sürücü yargılanarak hapse atıldı. Ama kazalarda altyapıdaki eksiklikler hiç sorgulanıp mahkemeye götürülmedi. Normalde sigorta şirketleri kazalarda altyapıdan dolayı devleti dava ederek verdiği tazminatı geri alır, ama bizim ülkemizde sigorta şirketlerinin hükümetle iyi anlaşmasından kaynaklı böyle bir sistem yok. Kısacası bir davada yoldaki eksikliklerin de dile getirilmesi, kişinin yargılanması adil olmalıdır, aksi takdirde devlet yerine getirmediği görevlerin faturasını vatandaşa ödetmeye devam edecektir. Dünyadaki uygulama da böyledir, eğer yollardaki çizgiler bozulmuş ve görünmüyorsa, onu düzeltmeyen makamda mahkemeye çağrılır” diye konuştu.

“Bariyerler birinci öncelik olmalıdır” Avcı, hükümetin yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

“Lefkoşa-Girne yolunun orta şeridine ivedilikle bariyer çekilmesi önemli bir konu, çünkü daha önce karşı yola geçen araçlar nedeniyle ölümlü kazalar yaşandı. Lefkoşa-Girne Çemberiyle, Boğaz arasına tali yol yasağına uyulmasını sağlayıp yayaların o yola çıkmalarını engellemek gerekir. Örneğin Boğazdaki sitenin girişi, Dikmen yolu üzerinden arkadan yapılmaktadır. Zamanında bu konuda çok tartışmalar olmuştur. O siteye Lefkoşa ve Girne yolu üzerinden giriş yapılması yasalara ve yapılan sözleşmelere aykırıdır.”

“Yolların bitirilememesi ayıbımızdır”

Ölümlü kazaların sıkça yaşandığı Dağyolu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Avcı, Kemal Dürüst döneminde Dağ yolunun yeniden yapılanmasıyla ilgili projenin gündeme geldiğini hatırlatarak, “Projenin artık gündeme getirilmesi ve bu projenin kapsamının açıklanmasını istiyoruz. Dikmen –Taşkent yolu köy yolu olmasına rağmen, şu anda şehirlerarası bir yol gibi kullanılmaktadır, bu nedenle bu yolunda yeniden yapılandırılması ve genişletilmesi gerekmektedir. Güzelyurt- Lefke yolunun tamamlanamaması başka bir ayıbımızdır. İhaleye çıkılan bu yolun bitirilmesi gerekmekteydi, gerekirse istimlak yapılması lazımdı. Öte yandan Alayköy’den – Haspolat’a kadar olan büyük çevre yolunun Türkiye tarafından parası ayrıldığı halde 5-6 sene boyunca sürüncemede kaldı. Bunlar KKTC hükümetlerinin ayıbıdır, çünkü devletin istimlak parası yoksa bu yol yapımına hiç başlanmamalıydı. Biran önce vatandaşlara istimlak paralarının verilmesi ve hemen yolun bitirilmesi lazımdır. Kaldı ki o yolun bitmesi Lefkoşa içerisindeki trafiğin rahatlamasına yardımcı olacak, can güvenliği artacak” dedi.

“Belediyeler sadece batmayı becerdi”

Şehir içi yolların durumunun ve altyapılarının çok kötü olduğuna da işaret eden Mehmet Avcı, “Belediyeler sadece batmayı becerdiler. Belediyelerin topladığı vergilerle yolları yapması gereklidir, eğer bu yolları yapacak güçleri yoksa bu haklarını devlete devretmelidirler. Dünyada şehirleri her şeyi ile idare eden belediyelerdir, polis de, itfaiye de belediyelere bağlıdır, bizim ülkemizde ise her şeyin devlet tarafından desteklenmesi beklenmektedir. Bunun yanında belediyelerin tek görevinin su dağıtmak ve çöp toplamak olmadığını da herkes bilmelidir. Şehir içi yolların çok bakımsız olduğu ortadadır, kavşaklar doğru dürüst belli değildir, duracağımız ve park edeceğimiz yerler belli değil, orta çizgiler çizilmiş değil ve aydınlatmalar bizlerle dalga geçmektedir” diye konuştu.

Yeni Bakış