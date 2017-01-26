İKİ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ!
19 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu!
Ahmet İLKTAÇ
Gazimağusa’da Yaşam Hastanesi karşısında dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza herkesi endişelendirdi.
Kazada 19 yaşındaki sürücü Ayşe Düşer’in sağ kolu kırıldı. Düşer, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza, dün saat 15.30’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Yaşam Hastanesi karşısında meydana geldi.
19 yaşındaki Ayşe Düşer yönetimindeki NZ 645 plakalı aracıyla “Yeni Çember” istikametine doğru seyrettiği sırada sağa dönüşe geçerek karşı istikametten gelen 81 yaşındaki Emir Doğa Önöral’ın kullanımındaki JH 554 plakalı aracın önünü tıkadı ve çarpışma meydana geldi.
Ayşe Düşer’in kullanımındaki araç çarpmanın etkisiyle savrularak 35 yaşındaki Bade Demir Serakıncı’nın kullanımındaki başka bir araca daha çarptı.
Kıbrıs
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