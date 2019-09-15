İki ayrı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı!

Bugün meydana gelen trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı…

Bafra’da motosikletiyle kaza yapan 35 yaşındaki İsmail Özdemir yoğun bakım servisinde kontrol altında tutulurken Girne Boğaz’da ise ATV kazası oldu.

Kazada 30 yaşındaki Mahmut İlik ve 24 yaşındaki Muhammet Çağrı İlik yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre saat 11.40 sıralarında, Bafra oteller bölgesinde, 28 yaşındaki Orhan Güzel, yönetimindeki araç ile seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden 35 yaşındaki İsmail Özdemir yönetimindeki motosiklete çarptı…

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Özdemir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı…

Bir kaza haberi de St Hilarion bölgesinden geldi…

Polis açıklamasına göre saat 13.00 sıralarında, St Hilarion yolu üzerinde kontrolü kaybeden ATV sürücüsü yolun solundan çıkarak yaklaşık 30 metre aşağıya düştü…

Olayda yaralanan 39 yaşındaki Mahmut İlik ve 24 yaşındaki Muhammet Çağrı İlik kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı…

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor…

kaynak; BRT