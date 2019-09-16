16 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Haftaya tempolu başladınız, işinizde oldukça yoğun günler sizi bekliyor. Maddi konularda alışılmışın dışında davranışlar içinde olacaksınız. Vazife ve özel ilgi duyulan şey arasında ayrılık yaşamanız olasılığı yüksektir. Anlaşmazlık ve ruhsal ihtilaflara her zamankinden daha çok eğilimlisiniz. Uyku düzeninize dikkat etmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İşinizdeki maddi sorunlar nihayet çözüme ulaşıyor. Bunda sizin özverili çalışmanızın da katkısı büyük ve herkes bunun farkında. Daha iyi günler gelecek, biraz daha sabır. Hislerinizi her zamankinden daha iyi aktarabilmeniz size aşkta küçük başarılar getirebilir veya sizi seven birisinden küçük hediyeler alabilirsiniz. Genelde biraz mutsuzluk oyunu oynuyorsunuz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Son zamanlarda kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve aslında bu biraz da sizin eseriniz. Bu dönemde her türlü konuda şansınızı fazla zorlamayın. Aşırı bencillik gösterebilirsiniz ve patavatsız çıkışlarınız olabilir, duygularınızla ani tepkileri karıştırmayın. Bir kova için uygun bir davranış değil. Moralinizde ani çıkışlar ve düşüşler görülecek.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş ile ilgili beklentileriniz için biraz daha beklemeniz gerekecek. Bu dönemde aşırı harcama yapmaktan kaçının. Gerekli tasarrufa girmezseniz önümüzdeki günlerde bir hayli zorlanacaksınız. Çabuk kararlar almayın, özellikle maddi konularda daha düşünceli olmalısınız. Rahatsız edici misafirler gelebilir. Öte yandan haberleşmede aksaklıklar gözlenebilir ve rahatsızlık duyabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Son günlerde bir hayli dalgınsınız ve fazlaca içe kapanıklık gösteriyorsunuz. Aşırı heyecanlanmayın, bundan dolayı çok önem verdiğiniz bir işi karıştırabilirsiniz. Biraz daha rahat olmaya çalışın, umut size uzak olmamalı, hiçbirşey son değildir, sürprizler yaşamın ta kendisidir. Herşeye rağmen stresten uzak kalmaya çalışın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Haftaya hızlı başladınız ve önümüzdeki günlerde yoğun bir tempo sizi bekliyor olacak. Sıkılmaya zaman bulamayacağınız bir kaç gün yaşamanız olasıdır. Organizasyon yapma hevesleriniz var eğer iyi kararlar alırsanız iş bitiricisiniz. Saygınlık göreceksiniz. Sevgi ve evlilik için iyi bir ortam. Kilolarına dikkat etmelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İş hayatınızda sizin olumlu tavrınıza rağmen başarınız nedeniyle etrafınızda sizin aleyhinize tutum sergileyenler var, dikkat etmelisiniz. Parasal konularda iyi haberler ard arda sıralanıyor. Aşk hayatınızda da işler yoluna giriyor ancak beklemediğiniz bir engel sizi umutsuzluğa düşürebilir. Çabuk pes etmemelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bir süredir tüm algılarınızı dış dünyaya kapattınız. Bu nedenle agresif tavırlar içindesiniz ve bu çevrenizi de sizi de üzüyor. Mantık ve aklınızı kullanmanız gereken yerde duygularınıza kulak vererek atacağınız bir adım hiç de doğru olmayacaktır. Bunları kontrol edebilmeniz, bulunduğunuz ortama uygun bir şekilde hareket etmenize yardımcı olacaktır

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Aslında işinizin ehlisiniz ve herkes bunun farkında. Acelecilikten kaçınmanız ve mantıklı tutumlarda bulunmanız, sonuçlara ulaşmanızı hızlandırabilir. Maddi açıdan da oldukça kazançlı bir dönem geçirebilirsiniz. Yeni atılımlardan elde edeceğiniz gelir, bazı zorunlu harcamalarınızı da gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Aşk hayatınızda beklemedik gelişmeler kapıda. Önümüzdeki bir kaç gün sizin için yolculuk ve haber alma dönemi de olabilir. İş hayatınızdaki bekleme döneminiz ise sona eriyor. Alacağınız teklif sizi heyecanlandıracak ama yine de üzerinde detaylı konuşmadan yanıt vermeyin. Diş sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Son zamanlarda önünüze çok fazla seçenek sunuluyor. Her ne kadar hızlı karar vermeniz istense de yanlış kararlar almaya uygun bir günde olduğunuzu da bilmelisiniz. Aşk hayatınızdaki özlem ise sona ermek üzere. Bugün alacağınız haber sizi çok mutlu edecek. Alışveriş için kötü bir gün, gereksiz harcamalardan kaçının.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İşinizdeki hırslarınız sizi zarar verebilir. İşyerinizde davranışlarınız ve iddialarınız yüzünden ihtilaflara düşebilirsiniz. Rahatlık ve sessizlikten hoşlanıyorsunuz ve de sebat etmenizi gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aşkam saatlerinde alacağınız haberler canınızı sıkabilir, yalnız kalmamaya özen gösterin.