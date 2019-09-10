İki dostun arasına aşk dedikodusu girdi!

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç 9 ay önce ayrılmıştı. Furkan Andıç’ın ‘Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte oynadığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edildi.

Üç gün önce bir AVM’de birlikte görüntülenen rol arkadaşları aşk soruları karşısında gülümsemekle yetindi.

Bu söylenti Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat’ın arasının açılmasına neden oldu.

Birbirlerini Instagram’da takip etmeyi bıraktılar. Dilan Çiçek Deniz 2014’te katıldığı Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat dördüncü seçilmişti.

İki kraliçe 5 yıldır sıklıkla görüşen iki dosttu. Dilan Çiçek Deniz arkadaşı Aybüke Pusat’ı sildi.