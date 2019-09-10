Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

FSH hormonu nedir? FSH yüksekliği belirtileri…

Ergenlik gelişimi, kadın yumurtalıklarının ve erkek testislerin işlevi için gerekli olan hormonlardan biri olan FSH hormonu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... FSH hormonu nedir? FSH yüksekliği belirtileri...

Folikül uyarıcı hormon (FSH) üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Yumurtalık foliküllerinin büyümesinden sorumludur. Foliküller, yumurtalıklarda östrojen ve progesteron üretir ve kadınlarda adet döngüsünün korunmasına yardımcı olur. Erkeklerde FSH, gonadların ve sperm üretiminin gelişiminin bir parçasıdır. Şimdi, FSH hormonu ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

FSH HORMONU NEDİR?

Folikül Uyarıcı Hormon ya da Follicle-Stimulating Hormone, Hipotalamusdan salınan GnRH ile hipofiz bezinden salgılanan bir hormondur. Bu hormonun erkekte ve dişide moleküler yapısı benzerdir. Hem yumurtalıkların hem de testislerin fonksiyonlarını düzenler. Eksikliği veya yetersizliği hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlığa neden olabilir.

FSH seviyelerini ölçmek için yapılan kan testi, herhangi bir kısırlık olup olmadığını anlamak için yapılır. FSH kan testi, bir kadının seviyelerinin normal olup olmadığını kontrol etmek için bu hormonun kandaki seviyesini tespit eder. Bu bilgi daha sonra yumurtalık fonksiyonu için bir gösterge olarak kullanılır.

Düşük FSH seviyeleri genellikle daha iyi yumurtalık fonksiyonu ile, yüksek FSH seviyeleri ise azalmış yumurtalık rezerviyle ilişkilendirilir. Çoğu kadın 20’li yaşlarda düşük FSH seviyelerine sahiptir ve yaşlandıkça FSH seviyeleri artmaktadır.

FSH DEĞERLERİ KAÇ OLMALIDIR?

Folikül uyarıcı hormon kadınlarda yaşam boyunca ve adet döngüsüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle sonuçlar değerlendirilirken hastanın yaşı ve adet döngüsündeki yeri dikkate alınır. FSH hormonu değerleri yaşa ve adet döngüsüne göre aşağıdaki aralıklarda olmalıdır. Erkeklerde FSH hormonu yaşa göre değişiklik gösterir.

Kadınlarda:

0-7 yaş arasında: <6.7 mIU/mL

8 yaş ya da ergenlik sonrası:

Foliküler faz: 3.1-7.9 mIU/mL

Ovulasyon fazı: 2.3-18.5 mIU/mL

Luteal faz: 1.4-5.5 mIU/mL

Menopoz: 30.6-106.3 mIU/mL

Erkeklerde:

0-7 yaş arasında: <6.7 mIU/mL

8 yaş sonrası:1.3-19.3 mIU/mL

FSH YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

FSH hormonu yüksekliği durumunda kadınlarda ve erkeklerde farklı belirtiler görülürken, kişinin yaşına göre de belirtiler değişebilir.

Kadınlarda FSH yüksekliği belirtileri;

– Yumurtalık fonksiyonu kaybı veya yumurtalık yetmezliği

– Menopoz

– Kadın hormonlarının dengesiz olduğu ve yumurtalık kistlerine neden olan bir durum olan polikistik over sendromu

– Bir kadının X kromozomlarından birinin veya bir kısmının tamamı eksik olduğunda ortaya çıkan Turner sendromu gibi bir kromozomal anormallik.

Erkeklerde FSH yüksekliği belirtileri;

– Erkek gelişimini etkileyebilecek ekstra X kromozomunun neden olduğu erkeklerde nadir görülen bir durum olan Klinefelter sendromu,

– Olmayan veya düzgün çalışmayan testisler,

– Alkol bağımlılığı gibi bir hastalıktan zarar görmüş testisler,

– X ışınları veya kemoterapi gibi tedavilerden zarar görmüş testisler.