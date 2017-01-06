İKİ KELİMENİN ARKASINA SIĞINDI!

KKTC’ye gelişinin üzerinden 1 ay geçmeden Z.M.’ye ait çantadan toplamda 45 bin TL olan nakit ve çekleri çalan Remzi Bayraktar, mahkemede iki kelimenin arkasına sığındı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Arasta’da müşteri olarak girdiği iş yerinden Z.M.’ye ait bayan çantasını çalarak kaçan 19 yaşındaki Remzi Bayraktar, aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Z.M.’ye ait bayan çantasında muhafaza edilen yaklaşık 45 Bin TL nakit para, 790 TL, 10 STG; 358 Amerikan Doları ve farklı bankalara ait çekler zanlının tasarrufunda ve bulundu.

Yapılan ilk sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Remzi Bayraktar, ülkeye turist statüsünde 9 Aralık tarihinde 90 günlük vize ile geldi.

Bayraktar aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmayan Remzi Bayraktar’ın yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Müşteri olarak gitti

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Cemil Ballıkara, Remzi Bayraktar’ın “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Cemil Ballıkara, olayın önceki gün saat 14.00 raddelerinde Arasta’da işletmeciliğini T.M.’nin yaptığı iş yerine müşteri olarak gittiğini söyledi.

Ballıkara, zanlının mutfak bölümünde Z.M.’ye ait mavi renk el çantasını ve çanta içerisinde bulunan 45 bin TL değerinde nakit para yanı sıra 790 TL, 10 STG; 358 Amerikan Doları ve farklı bankalara ait çekleri çalarak kaçtığını kaydetti.

Kamera kayıtlarında tespit edildi

Soruşturmayı yürüten polis memuru, yapılan şikâyetin ardından incelenen kamera kayıtlarında zanlının tespit edildiğini, çalıntı el çantasının bir park yerinde saklanmış olarak bulunduğunu belirtti.

Ballıkara, ayını gün zanlının Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini, üzerinde yapıla aramada ise giymekte olduğu eşortman ve ayakkabılarının içinde farklı miktarlarda nakit para bulunduğunu anlattı.

Suçunu kabul etti

Zanlı Remzi Bayraktar’ın polise verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini kaydeden Ballıkara, zanlının ülkeye 90 günlük vize ile 9 Aralık tarihinde giriş yaptığını, ülkede ise amcası dışında kimsesinin olmadığını belirtti.

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Ballıkara, Bayraktar’ın yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Mahkemede söz hakkı verilen Bayraktar ise işlediği suçtan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, “Şeytana uydum, köpekler gibi pişmanım” dedi.

Havadis