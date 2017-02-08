İKİ KİLO ESRAR PİYASADA!

Narkotik ekiplerinin Cuma akşamı Esentepe’den başlayarak Boğaz’da sonlandırdığı uyuşturucu operasyonunun boyutu büyüdü. Polis Güney Kıbrıs’tan getirilen kilolarca uyuşturucuya binlerce sterlin ödendiğini tespit etti

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerinin Cuma akşamı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Polis, son iki günde olayla bağlantılı 3 kişiyi daha tutukladı, yeni ifadelere ulaştı.

Zanlı Yılmaz ve Ersoy’un verdiği gönüllü ifadede esrarın 4 kilo, kokainin 100 gram olarak Güney’den KKTC’ye getirildiği belirtildi.

Uyuşturucuyu kuryelik yaparak Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye getiren kişi

iki bin 500 Sterlin verildiği bilgisine de ulaşan polis, kuryenin yanı sıra uyuşturucunun getirilmesine para koyarak ortak olan 4. Bir kişinin de peşinde.

Özbek 3 diğer zanlılar 7’şer gün tutuklu kalacak

Zanlı Can Tekin Yılmaz’dan 39 bin TL karşılığında hintkeneviri ve kokain aldığı tespit edilen Hüseyin Özbek ile birlikte tutuklu bulunan Uğur Süzen, Malek Mohammed Ali, Kemal Numan Mehmet, Can Tekin Yılmaz, Ekin Ersoy ve Bilal Zubair dün ek tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek Özbek’in 3 gün, diğer zanlıların ise 7’şer gün tutuklu kalmasına karar verdi.

39 Bin TL’ye esrar ve kokain

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, 3 Şubat tarihinde gerçekleşen operasyonda tutuklanan zanlılardan yapılan sorgulamada zanlı Hüseyin Özbek’in tutuklandığını söyledi.

Ramiz, Özbek’in önceki gün İskele’de tutuklandığını belirterek yapılan sorgulamada zanlı Can Tekin Yılmaz ile uyuşturucu alışverişi yaptığını itiraf etti.

Zanlı Özbek, Ocak ayı sonunda Yılmaz’dan 39 bin TL karşılığında 700 gram hintkeneviri ve 20 gram kokain aldığını ifade eden polis soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Ramiz, kayıp olduğuna inanılan emarelerin olduğunu belirterek Özbek’in 3 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Esentepe’de kayıp uyuşturucular bulundu

Soruşturmayı yürüten polis memuru Cemal Ramiz, operasyonun gerçekleştiği tarihte söz konusu 28 gram hintkeneviri uyuşturucu maddeyi polis kovalamasında atarak kaçan zanlı Uğur Süzen ve Malek Mohammed Ali’nin gösterimi ile uyuşturucu maddenin bulunduğunu kaydetti.

4 bin TL’ye 58 gram

Ramiz, Süzen ve Ali’nin verdiği gönüllü ifadelerinde 28 gram hintkeneviri uyuşturucu maddeyi aynı gün zanlı Can Tekin Yılmaz’dan 4 bin TL karşılığında 58 gram olarak aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Ramiz, zanlı Süzen’in Ötüken’de bulunan evinde mahkeme emri ile yapılan aramada 2 gram esrar ve şeffaf naylonlar bulduklarını ifade etti.

Tekin’in evinde de uyuşturucu çıktı

Polis, alınan 3 günlük tutukluluk süresinde zanlı Can Tekin Yılmaz’ın kalmakta olduğu evin çevresinde geniş çaplı arama yaptıklarını söyledi. Ramiz, evin depolar bölümünde bulunan malzeme odasında 6 gram hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti.

Yüklü miktarda ortak para koyup uyuşturucu getirdiler

Soruşturmanın ciddiyetine dikkati çeken Ramiz, alınan 3 günlük sürede zanlılardan birçok ifade temin ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı Can Tekin Yılmaz’ın ve Ekin Ersoy’un 15 bin Sterlin ve şuan aranmakta olan bir şahsında yüklü miktarda para koyarak ortak uyuşturucu getirmek için karar verdikleri yönünde ifade temin ettiklerini belirtti.

Kurye’ye 2 bin 500 Sterlin

Ramiz, zanlılardan yapılan sorgulamada zanlı Can Tekin Yılmaz’ın tanıdığı bir şahsa taşımacılık parası olarak 2 bin 500 Sterlin vererek 4 kilo uyuşturucu ve 100 gram kokaini Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye ithal ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Aranan kişiler ve emareler var

Soruşturma memuru, Güney Kıbrıs’tan ithal edilen 4 kilo hintkeneviri ve 100 gram kokainin zanlıların zula ev olarak kullandıkları Lapta’daki eve saklandığını söyledi.

Polis, ayrıca aynı akşam zanlıların 4 k,lo uyuşturucudan 1 buçuk kilosunu paketleyip 20 gram kokaini de aranan şâhısa teslim edip piyasaya sürdüklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Ramiz, alınması gereken ifadelerin ve aranan emarelerin olduğunu belirterek zanlıların 7’şer gün daha tutuklu kalmaları talebinde bulundu.

Havadis