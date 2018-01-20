İKİ TIR, FIRTINA NEDENİYLE DEVRİLDİ

TIR’lardan birinin plakası öğrenilemedi ancak Taner Yolcu Construction’a ait olduğu bildirildi. Kaza yerinden çekilen fotoğraflar, devrilen diğer TIR’ın plakasının TNL 388 olduğunu gösteriyor ancak hangi şirkete ait olduğu belli değil.

Silifke-Antalya Karayolu üzerinde seyir halinde olan KKTC plakalı bir TIR, fırtına nedeniyle yan yattı. Olayda sürücülerin yara almadığı bildirildi.

Şiddetli fırtına ve yağmur, sahil bandında bulunan Taşucu, Atakent, Arkum, Yeşilovacık, Işıklı ve Akdere mahallelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Mahallelerde çam ağaçları kökünden sökülürken, bazı elektrik ve telefon direkleri devrildi, cam ve naylon seralarda ise küçük çapta hasarlar meydana geldi.

Fırtına uyarısının ardından Taşucu-KKTC feribot seferleri de karşılıklı olarak iptal edilmişti.