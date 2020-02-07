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İLAÇ ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKETTE BULUNMA!

İLAÇ ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKETTE BULUNMA!

1 kişi hakkında yasal işlem!

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06.02.2020 tarihinde, 17:00-17:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da N.Ö.(E-30)’nün ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş ve yetkili makamdan izinsiz, sürüldüğü bölgede uyuşturma özelliğine haiz 117 adet vücut kremi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir., 

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