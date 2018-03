"İLACA DEĞİL,İLGİYE İHTİYAÇLARI VAR!"

KKTC Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Doğru ilgi sonucunda birçok işte görev alan, yazarlık yapan, sanat icra eden, yani hayata tutunan down sendromlu bireylerin sayısı hiç azımsanacak düzeyde değil” dedi.

Eniz ORAKCIOĞLU

KKTC Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde çarpıcı rakamları ortaya koydu. Suay, dünyada 6 milyon Down Sendromlu birey olduğuna dikkat çekerek, Down sendromluların ilaca değil ilgiye ve bilince ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

“İlaca değil, ilgiye ihtiyaçları var”

KKTC Engelliler Derneği Başkanı Ömer Suay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı; “Down sendromu, trizomi 21; genetik düzensizlik sonucu insanın 21’inci kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumunda ortaya çıkan genetik bir durumdur. İlaca değil, bilince ve ilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyada 6 milyon down sendromlu birey olduğu ve her bin doğumdan birinde görüldüğü şeklindeki istatistiki veriler, meselenin ciddiyetine işaret etmektedir. Bu yönde ne kadar bilinçli olunursa, doğru ilgi de o yönde artacak ve down sendromunun etkileri de en aza indirilmiş olacaktır. Doğru ilgi sonucunda birçok işte görev alan, yazarlık yapan, sanat icra eden, yani hayata tutunan down sendromlu bireylerin sayısı hiç azımsanacak düzeyde değil. Son olarak şunu da vurgulamak isterim ki bugün kutlama türevindeki eğlence programlarıyla değil, bilinci ve doğru ilgiyi arttıracak sanat etkinlikleri ile icra edilmelidir” dedi.

