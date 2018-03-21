Ünlü Oyuncu İle İlgili Şok İddia!

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirdi...

Geçen aylarda eşi Berk Oktay ile boşanacağı yönünde haberler çıkan Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi.

MERVE ŞARAPÇIOĞLU HACK'LENDİ Mİ?

Bu durum 'Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı hack'lendi mi?' sorularını akıllara getirdi. Taraflar da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Merve Şarapçıoğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafın bir şiddet fotoğrafı mı, yoksa estetik operasyon ya da kaza fotoğrafı mı merak konusu...