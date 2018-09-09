İlk Kez Okula Gidecek Çocukların Ebeveynlerine Öneriler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, ilk kez okul öncesi veya ilköğretim kurumlarına gidecek çocukların uyum süreçlerini kolaylaştırmak için ebeveynlere önerilerde bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, binlerce çocuğun yakın bir zamanda hayatında ilk kez gerek okul öncesi gerekse ilköğretim kurumlarına gideceğini belirterek, bu durumun sadece çocuklar için değil aileler için de önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Velilerin kaygılı çocuklar için okulda yaşayacakları olumlu noktaları aktarmalarını öneren Özdemir, “Okulda birçok yeni arkadaşın olacak”, “arkadaşlarınla keyifli oyunlar oynayacaksın”, “sınıfta birlikte şarkılar söyleyeceksiniz” gibi çocuklarını motive edici ifadeler kullanmalarının önemine değindi.

Öğretmenin okula başlayacak çocukla ilgili bilinmesi gereken detayları velilerin paylaşması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özdemir, ayrıca her an ulaşılabilir olunması için iletişim bilgilerinin de verilmesini hatırlattı. Özdemir, öğretmenin iletişim bilgileri yanı sıra diğer velilerle tanışıp, telefon numaralarının da paylaşabileceğinin faydasına değindi.

Okulun ilk gününde ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte okulun veya sınıfın içine girebileceklerini ancak hemen ayrılmaları gerektiğini kaydeden Özdemir, bunu alışkanlık haline getirmemesinin önemine değindi.

Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir çocukların okulda beslenmesi hakkında da bilgi vererek, velilerin beslenme çantasına çocuğun alışkın olmadığı yiyecekler yerine sevdikleri yiyecekleri koymalarını öğütledi. Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, çocukların zorluk yaşamaması adına bağcıklı ayakkabı yerine cırt cırtlı ayakkabı tercih edilmesini, bu sayede öğrencilerin daha rahat hareket edebileceklerini de sözlerine ekledi.