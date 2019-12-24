İlk kez soruldu: yuva mı yıktın?

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, gazeteci Ali Eyüboğlu'nun YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Subaşı, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz hakkında konuştu ve yuvasını yıkmadığını söyledi...

Geçen hafta Suudi Arabistan’daki bir etkinliğe para karşılığı gidip reklam yapan ve tepki çeken Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunduğu ‘Magazin Noteri' programına katıldı. Programda, Arabistan’a övgüler yağdıran, çok iyi ağırlandıklarını söyleyen Subaşı, hakkında merak edilenlere samimi cevaplar verdi.

Sosyal medya fenomeni Subaşı, tatil masraflarını kimin karşıladığını açıklarken, hakkında yapılan haberler için de yorum yaptı ve “Acun, Melisa’yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor” dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.

Şeyma Subaşı’na yöneltilen sorulardan biri de, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’ın yuvasını yıkıp yıkmadığı oldu. Ali Eyüboğlu’nun “Hakkında şöyle bir imaj var. ‘Şeyma çocuk yaptı, yuva yıktı, evlendi, Acun’dan serveti kaptı’ Peki Şeyma – Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?” sorusuna ilginç bir cevap verdi.